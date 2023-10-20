BM Genel Sekreteri Gazze'ye yardım kamyonlarının geçişini istedi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafına giderek yardım kamyonlarının Gazze'ye geçişini istedi. Guterres, kamyonların içindeki insani ve tıbbi yardımların Gazze'deki insanlar için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafına gitti. Guterres, içi insani ve tıbbi yardımla dolu kamyonların Gazze'deki pek çok insan için yaşamla ölüm arasındaki fark olduğu vurguladı.

BM Genel Sekreteri António Guterres, bugün işgal altındaki Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında yaptığı konuşmada, yardım kamyonlarının Gazze'ye girmesi çağrısında bulundu. Guterres, içi insani ve tıbbi yardımla dolu kamyonların sınırda beklediğinin altını çizerek "Onlar Gazze'deki pek çok insan için yaşam ile ölüm arasındaki farktır" dedi.

HAREKET ETMELERİNİ SAĞLAMALIYIZ

Guterres, "İhtiyacımız olan şey onları (kamyonları) hareket ettirmek, bu duvarın diğer tarafına geçmelerini sağlamak, mümkün olduğunca çabuk ve çok sayıda hareket etmelerini sağlamak" dedi. Guterres ayrıca, BM'nin İsrail-ABD ve Mısır-İsrail anlaşmasında Gazze'ye yardım teslimatları için belirlenen koşullarla ilgili olarak "Şu anda tüm taraflarla aktif bir şekilde iletişim halinde olduğunu" söyledi.

REFAH SINIR KAPISI 'YAŞAM ÇİZGİSİ' KONUMUNDA

BM İnsani Yardım Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, yardım kamyonları ile ilgili olarak, "Yardım kamyonları Cumartesi gününden bu yana Refah sınır kapısında bekliyor. Nerede olurlarsa olsunlar Gazze'deki herkese yardım ulaştırmak gerekiyor" açıklamasında bulundu. Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'de yardım bekleyenlere ulaşmak için 'yaşam çizgisi' konumunda olduğunu vurgulayan Laerke, ilk operasyonun sınırlı kapsamına ilişkin hala müzakere aşamasında olunduğunu ancak "İçeri girecek herhangi bir kamyonun hiç kamyon olmamasından daha iyi olacağını" söyledi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 13 gün süren çatışmaların ardından yaptığı güncellemede, Gazze'de ölü sayısının en az 1.524'ü çocuk olmak üzere 3.785'e ulaştığını ve 12 binden fazla kişinin de yaralandığını belirtti. OCHA, ayrıca yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığına inanıldığını söyledi.

OCHA ayrıca, İsrail resmi kaynaklarına göre 7 Ekim'den bu yana İsrail'de 1.400 kişinin öldürüldüğünü ve 4.600'den fazla kişinin yaralandığını söyledi. İsrail'in tahminlerine göre, aralarında İsrailliler ve yabancı uyrukluların da bulunduğu en az 203 kişinin Gazze'de rehin tutulduğu belirtildi