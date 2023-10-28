BM Genel Sekreteri Gazze'ye insani ateşkes çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili insani ateşkes sağlanması yönünde yeniden çağrıda bulundu. Guterres, Gazze'deki insani felaketin önüne geçilmesi ve yardım sağlanması için acil bir ateşkesin gerekliliğini vurguladı.

Tunus İşçi Partisi, İsrail'in Gazze saldırılarını destekleyen ülkelerin Tunus'taki büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

Tunus İşçi Partisi lideri Hamma Hammami, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen ülkeleri eleştiren Hammami, "Cumhurbaşkanı Kays Said, Filistinlilerin öldürülmesini destekleyenlere karşı diplomatik savaş başlatmalı. Bu tür önlemlerle Filistinlilere destek olabiliriz." dedi.

Almanya'nın Tunus Büyükelçisi'nin başkent Tunus'taki bir okul açılışında "İsrailliler terörün kurbanı" ifadesini kullandığına işaret eden Hammami, "Başta Almanya Büyükelçisi olmak üzere, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını destekleyen ülkelerin büyükelçileri deport edilmedi." diye konuştu.

Almanya'nın Tunus Büyükelçisi Peter Bruegel, 26 Ekim'de Tunus Milli Eğitim Bakanı Muhammed Ali el-Bugderi'nin ve bazı Tunuslu yetkililerin de hazır bulunduğu özel bir okulun açılışına katılmıştı.

Alman Büyükelçi'nin açılış konuşmasında "İsrailliler terör kurbanı" demesine tepki gösteren Bakan Bugderi, "Holokostu biz yapmadık, Yahudilerle beraber bir sorun çıkmadan binlerce yıl yaşadık. Cuma günü Müslümanlar, cumartesi Yahudiler ve pazar günü Hıristiyanlar dualarını ederdi ve hiçbir sorun yaşanmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

Alman Büyükelçiye tepki gösteren Tunuslular açılışa katılmadan okul binasını terk etmişti.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.