BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'ye hızlı ve engelsiz insani erişimin sağlanması ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Gazze'ye hızlı ve engelsiz insani erişim çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Ekim (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'ye hızlı ve engelsiz insani erişimin sağlanması ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Guterres Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, "Ortadoğu'da uçurumun eşiğine geldiğimiz bu dramatik anda, Birleşmiş Milletler genel sekreteri olarak iki güçlü insani çağrıda bulunmak benim görevimdir" dedi.

"Hamas'a çağrım, rehinelerin koşulsuz olarak derhal serbest bırakılması; İsrail'e çağrım ise Gazze'deki sivillerin iyiliği için insani yardım malzemelerine ve çalışanlarına hızlı ve engelsiz erişim sağlanması."

Guterres, "Bu iki hedefin her biri kendi içinde geçerlidir. Bunlar pazarlık kozu haline getirilmemelidir" dedi.

Birleşmiş Milletler'in Mısır, Ürdün, Batı Şeria ve İsrail'de gıda, su, gıda dışı malzeme, tıbbi malzeme ve yakıt stokları bulunuyor. Bu malzemeler saatler içinde bölgeye nakledilebilecek durumda.

Guterres, teslimatın sağlanabilmesi için BM personelinin ve sahadaki ortakların bu malzemeleri Gazze'ye güvenli bir şekilde getirebilmesi ve herhangi bir engelle karşılaşmaksızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmesi gerektiğini söyledi.