BM Genel Sekreteri Gazze'deki saldırılar için ateşkes çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında duraksama beklediğini ancak saldırıların daha arttığını söyledi. Guterres, bu durumun tersine çevrilmesi gerektiğini vurgulayarak, ateşkes çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında duraksama beklediğini ancak saldırıların daha arttığını söyledi. Guterres, bu durumun tersine çevrilmesi gerektiğini vurgulayarak, ateşkes çağrısını yineledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da en azından insani yardımlar için duraklamaya ihtiyaç duyulduğuna dair artan fikir birliği beni cesaretlendirmişti. Ne yazık ki, bunun yerine insani çabaları baltalayan, eşi benzeri görülmemiş bir bombardıman artışı beni şaşırttı. Bu durum tersine çevrilmelidir. Rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve gözlerimizin önünde insani bir felaketin yaşandığı Gazze'deki insanların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yardım ulaştırılması ile birlikte acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum" dedi.