BM Genel Sekreteri Gazze'deki İnsani Felaketi Önlemek İçin BMGK'ya Açık Mektup Gönderdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani felaketin önlenmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) açık mektup gönderdiğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı tepki gösterdi, AB ve DSÖ ise destek mesajı verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, görevi süresince BM Şartı'nın 99. maddesine bağlı yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'de insani felaketin önlenmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) açık mektup gönderdiğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Guterres, dün BMGK'ya açık mektup göndererek İsrail-Filistin çatışmaları konusunda harekete geçme çağrısında bulundu. Guterres, mektubunda, 'Genel Sekreter, kendi görüşüne göre uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit edebilecek herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunabilir' hükmünü içeren BM Şartı'nın 99. maddesini devreye soktuğunu ifade etti.

İSRAİL'DEN GUTTERES'E TEPKİ

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in mektubuna tepki gösterdi. Cohen, "Guterres'in görev süresi dünya barışı için bir tehlikedir" ifadelerini kullanarak, "Bu Hamas'a destek vermektir" dedi. Cohen, açıklamasında 99. Maddenin devreye sokulması ile ilgili olarak, "Guterres'in 99. Maddeyi harekete geçirme talebi ve Gazze'de ateşkes çağrısı, Hamas'a destek ve yaşlıların öldürülmesine, bebeklerin kaçırılmasına ve kadınlara tecavüz edilmesine onay anlamına gelmektedir" ifadelerine yer verdi.

AB VE DSÖ'DEN GUTTERES'E DESTEK MESAJI

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Genel Sekreter Gutteres'in açık mektubunu destekleyerek tüm yetkilileri göreve çağırdığını ifade etti. Borell, İsrailli yetkililere ateşkese izin vermeleri gerektiğinin altını çizerek, ateşkes çağrısını yineledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Gutteres'e destek verdiğini belirterek, "Gazze'nin sağlık sistemi diz çökmüş durumda ve tamamen çökmek üzere. Sağlık için barışa ihtiyacımız var" dedi.