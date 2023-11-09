BM Genel Sekreteri Gazze'deki felaketin acil bir insani ateşkesi gerektirdiğini söyledi
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki derinleşen felaketin insani ateşkesi her geçen saat daha da acil hale getirdiğini belirtti. Guterres, Gazze'nin bir çocuk mezarlığına dönüştüğünü ve her gün yüzlerce çocuğun öldürüldüğünü ya da yaralandığını ifade etti.
GAZZE, 9 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Pazartesi günü yaptığı açıklamada Gazze'de derinleşen felaketin, insani ateşkesi her geçen saat daha da acil hale getirdiğini söyledi.
Guterres, "Gazze bir çocuk mezarlığına dönüşüyor. Her gün yüzlerce kız ve erkek çocuğun öldürüldüğü ya da yaralandığı bildiriliyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Xinhua / Dünya