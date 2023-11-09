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BM Genel Sekreteri Gazze'deki felaketin acil bir insani ateşkesi gerektirdiğini söyledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki derinleşen felaketin insani ateşkesi her geçen saat daha da acil hale getirdiğini belirtti. Guterres, Gazze'nin bir çocuk mezarlığına dönüştüğünü ve her gün yüzlerce çocuğun öldürüldüğünü ya da yaralandığını ifade etti.