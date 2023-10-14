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BM Genel Sekreteri Gazeteciler İçin Başsağlığı Diledi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, hava saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için başsağlığı diledi. Guterres, saldırının çatışmanın bir göstergesi olduğunu ifade etti ve gazetecilerin hayatlarını bedel ödediğini vurguladı.