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BM Genel Sekreteri: Fosil Yakıtlardan Çıkış İçin Net Bir Takvim Belirlenmeli

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak için fosil yakıtlardan çıkışın sağlanması gerektiğini belirtti. Guterres, dünya liderlerine iklim aksiyonunu hızlandırmaları için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için net bir takvim belirlenerek fosil yakıtlardan çıkışın sağlanması gerektiğini belirtti.

Guterres, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, dünya liderlerine iklim aksiyonunu hızlandırmaları için çağrıda bulundu.

Paris Anlaşması hedeflerinden çok uzakta olunduğuna işaret eden Guterres, "Küresel sıcaklık artışının 1,5 derece limitine ulaşmasına ise çok az kaldı ancak çok geç değil. Dünya liderleri, gezegenin çökmesini ve yanmasını önleyebilirsiniz. Şimdi harekete geçersek, en kötü iklim kaosundan kaçınmak için gerekli teknolojilere sahibiz. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine giden yolu net bir şekilde çizdi. Ancak liderliğe, işbirliğine ve siyasi iradeye ihtiyacımız var ve buna şimdi ihtiyacımız var." diye konuştu.

Guterres, iklim kaosunun adaletsizliği körüklediğini dile getirerek, "Küresel ısınma, bütçeleri zorluyor, gıda fiyatlarını şişiriyor, enerji piyasalarını altüst ediyor ve hayat pahalılığı krizini besliyor." dedi.

COP'un başarısının, sorunlu alanlara ilişkin güvenilir bir reçete sunulmasına bağlı olduğunu aktaran Guterres, "Bu alanlardan ilki emisyonların keskin şekilde azaltılması. G20 ülkeleri, emisyonların yüzde 80'ini oluşturuyor ve emisyonların azaltılmasında liderlik etmeli. Ülkeleri net sıfır emisyon için takvimlerini hızlandırmaya, gelişmiş ülkeleri 2040'ta, gelişmekte olan ekonomileri de 2050 itibarıyla net sıfır emisyona ulaşmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Guterres, ikinci önemli konunun fosil yakıtlar olduğuna işaret ederek, "Yanan bir gezegeni fosil yakıtlarla dolu bir hortumla kurtaramayız. Sıcaklık artışını sınırlandırmak ancak fosil yakıtlardan çıkışla mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

"Temiz enerji dönüşümü ekonomik olarak kaçınılmaz"

Guterres, bilimsel çalışmaların fosil yakıt kullanımı konusuna ilişkin net bulgular ortaya koyduğunu belirterek, "Fosil yakıt kullanımını azaltmayı değil, net bir takvimle fosil yakıtlardan çıkışı sağlamalıyız. Küresel Durum Değerlendirmesinde, sadece fosil yakıtlardan çıkış değil, yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına, enerji verimliliğindeki ilerlemenin iki katına çıkarılması taahhüt edilmeli." şeklinde konuştu.

Dünyada temiz enerji dönüşümünün ekonomik olarak kaçınılmaz olduğunu dile getiren Guterres, şöyle devam etti:

"Tek soru, bu gerçekleşmeden önce gezegenimizin ne kadar ısınmaya dayanacağı. Bu nedenle fosil yakıt şirketlerine bir mesajım var. Eski yolunuz hızla yaşlanıyor, modası geçmiş bir iş modeline tekrar dönmeyin. Temiz enerji dönüşümüne öncülük edin, hata yapmayın. iklim sürdürülebilirliğine giden yol, aynı zamanda şirketlerinizin ekonomik sürdürülebilirliğine giden tek geçerli yol."

Kaynak: AA / Dünya

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