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BM Genel Sekreteri: Filistin halkının kendi devletini kurma hakkı tanınmalıdır

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin halkının kendi devletini kurma hakkının herkes tarafından tanınması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin halkının kendi devletini kurma hakkının herkes tarafından tanınması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Guterres, "İsrailliler ve Filistinliler için iki devletli çözümün kabul edilmemesi ve Filistin halkının devlet kurma hakkının inkar edilmesi kabul edilemez. Filistin halkının kendi devletini kurma hakkı herkes tarafından tanınmalıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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