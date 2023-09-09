BM Genel Sekreteri Fas'taki Deprem İçin Taziye Mesajı Yayımladı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye ve destek mesajı yayımladı. Guterres, Fas hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti ve yaralılara acil şifalar diledi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için taziye ve destek mesajı yayımladı.

BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres, depremde hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Fas hükümeti ve halkıyla bu zor zamanlarda dayanışma içinde olduklarını aktaran Guterres, yaralılara acil şifalar diledi.

Guterres, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, "BM, Fas hükümetine destek vermeye hazır." ifadesini kullandı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths da derin üzüntüsünü dile getirerek, "Desteğe hazırız" mesajını verdi.

Fas'ta deprem

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 1037 kişinin hayatını kaybettiğini, 721'i ağır olmak üzere 1024 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.