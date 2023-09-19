BM Genel Sekreteri Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım geçişini memnuniyetle karşıladı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısına insani yardım geçişini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Suriye'deki insani yardım ihtiyacının artması üzerine Guterres, üye ülkelere çabalarını artırma çağrısında bulundu.
NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısına insani yardım geçişini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.
BM Genel Sekreteri'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada Cilvegözü Sınır Kapısı'nın BM'nin insani yardım operasyonlarında "kilit öneme" sahip olduğu belirtildi.
Suriye'de insani yardım ihtiyacının giderek arttığına dikkat çekilen açıklamada, Guterres'in üye ülkelere çabalarını artırma çağrısında bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Genel Sekreter, BM'nin hayat kurtarıcı yardımlarının Türkiye'deki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısına geçişini memnuniyetle karşıladı." ifadeleri kullanıldı.
BM, bugün Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaklaşık 2,5 ay sonra 17 tır insani yardım ulaştırmıştı.
Kırtasiye, gıda, barınma, sağlık ve hijyen malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmıştı.
BM'nin sınır ötesi yardım mekanizmasının görev süresinin 10 Temmuz'da dolmasının ardından Suriye'nin kuzeybatısına yardım gönderilmemişti.