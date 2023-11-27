BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderlere iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderlere iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve sürdürülebilir bir dünya için adım atmaları çağrısında bulundu. Guterres, Antarktika'daki buzların hızla erimesinin deniz seviyelerinin yükselmesine neden olduğunu ve fosil yakıt tüketiminin bu durumun temel nedeni olduğunu belirtti. Küresel ısınmanın sınırlandırılması gerektiğini vurgulayan Guterres, liderlere harekete geçme çağrısı yaptı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderlere "sürdürülebilir bir dünya" ve iklim değişikliğiyle mücadele için adım atmaları çağrısında bulundu.

Guterres, Antarktika ziyareti sonrasında BM binasındaki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Antarktika ve Grönland'daki buzların 1990'lara göre üç kat daha hızlı eridiğine dikkati çeken Guterres, "Antarktika'da olan sadece orada kalmıyor. Birbirine bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Buzların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi demek." uyarısında bulundu.

Guterres, bunda fosil yakıt tüketiminin temel neden olduğunu belirterek, yön değiştirilmemesi durumunda küresel ısınmanın 3 dereceye kadar çıkabileceğini, bu durumun da korkunç sonuçları olacağını söyledi.

"BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP28) kapsamında liderler bu döngüyü kırmalı. Çözümler belli. İnsanları iklim faciasından korumak ve fosil yakıt dönemine son vermek için küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılması gerekiyor." diyen Guterres, liderlere "sürdürülebilir bir dünya için harekete geçme" çağrısı yaptı.