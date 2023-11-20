BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kalkınmanın barış ve güvenlik üzerindeki etkisini vurgulayarak, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın olmadığı yerde hiçbir barışın güvenli olamayacağını belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Kalkınma, barış ve güvenlik için kilit öneme sahip

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kalkınma tek başına güvenliği sağlamak için yeterli olmasa da kilit öneme sahip. Kimseyi geride bırakmayan, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma olmadan hiçbir barış güvenli değildir." dedi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde kalkınmanın barış ve güvenliğe etkisinin ele alındığı oturumda konuştu.

BM'nin "barış, kalkınma ve insan hakları" temel prensipleri üzerine kurulduğunu aktaran Guterres, kalkınmanın barış ve güvenlik üzerindeki etkisine dikkati çekti.

Guterres, "Kalkınma tek başına güvenliği sağlamak için yeterli olmasa da kilit öneme sahip. Kimseyi geride bırakmayan, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma olmadan hiçbir barış güvenli değildir." ifadelerini kullandı.

Bu durumun Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini de şekillendirdiğini belirten Guterres, bir alanda başarısızlığın, diğer tüm alanlarda kayıplara yol açabileceğini söyledi.

Guterres, "Hiçbir başarısızlık ise çatışmayı engellemeyi başaramamak kadar büyük felakete yol açamaz. Genellikle savaşların ilk kayıpları kalkınma kazanımlarından gider. Bunu dünya genelinde de görüyoruz. Çatışmaya yakın olan ülkeler genelde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya uzak ülkeler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fırsat, iş ve özgürlük eşitsizliği gibi hususların şiddet ve istikrarsızlığa yol açabileceğine işaret eden Guterres, zayıf kurumların ve yolsuzluğun da çatışma riskini artırdığını söyledi.

Guterres, "İnsani kalkınma umut ışığı görevi görerek, barış ve güvenliği teşvik eder." dedi.