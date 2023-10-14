BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki İnsani Yardım Erişimi İçin Çağrıda Bulundu

Antonio Guterres, ihtiyaç sahiplerine yakıt, gıda ve su sağlanabilmesi için Gazze genelinde acil insani yardım erişimi çağrısında bulundu. İsrail ordusunun Gazze sakinlerinin kuzeyden güneye tahliye edilmesinin son derece tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Güvenlik Konseyi Salonu'nun dışında basına toplantısı düzenliyor, 13 Ekim 2023. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

Antonio Guterres, ihtiyaç sahiplerine yakıt, gıda ve su sağlanabilmesi için Gazze genelinde acil insani yardım erişimi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun talimatıyla Gazze sakinlerinin kuzeyden güneye tahliye edilmesinin son derece tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Guterres Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, günlerdir süren hava saldırılarının ardından İsrail ordusunun Gazze ve civarındaki Filistinlilere bölgenin güneyine gitmeleri talimatını verdiğini hatırlatarak, "Tüm bölge kuşatma altındayken, 1 milyondan fazla insanı yoğun nüfuslu bir savaş bölgesinden yiyecek, su ve barınak olmayan bir yere taşımak son derece tehlikelidir ve bazı durumlarda ise kesinlikle mümkün değildir" dedi.

İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi toplantısına girmeden önce konuşan Guterres, Gazze'nin güneyindeki hastanelerin kapasitesinin halihazırda dolduğunu belirterek, kuzeyden gelecek binlerce yeni hastayı kabul etmelerinin mümkün olmadığını ve sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu sözlerine ekledi. BM Genel Sekreteri, şehirdeki morgların dolup taştığını, görev başındaki 11 sağlık personelinin öldürüldüğünü ve son birkaç gün içinde sağlık tesislerine 34 saldırı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde evlerini terk eden Filistinliler, 13 Ekim 2023. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)

Guterres, altyapı hasar gördüğü ve pompalar ile tuzdan arındırma tesislerini çalıştıracak elektrik olmadığı için Gazze'nin tamamının bir su kriziyle karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekledi.

Guterres, ihtiyaç sahiplerine yakıt, gıda ve su sağlanabilmesi için Gazze genelinde acil insani yardım erişimi çağrısında bulundu. Uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukuna saygı gösterilmesi ve sivillerin korunması çağrısında da bulunan Guterres, Gazze'deki rehinelerin de derhal serbest bırakılmasını istedi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde evlerini terk eden Filistinliler, 13 Ekim 2023. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)

Guterres, "Tüm tarafların ve onlar üzerinde etkisi olan herkesin bu adımların atılması için mümkün olan her şeyi yapmaları zorunludur" dedi.

BM Genel Sekreteri, Ortadoğu'da ve dünya genelinde çatışmanın körüklediği nefret söylemine karşı da uyarıda bulunarak, "Şiddeti kışkırtan insanlıktan çıkarıcı dil asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Tüm liderlere Yahudi karşıtlığı, Müslüman karşıtı bağnazlık ve her türlü nefret söylemine karşı seslerini yükseltme çağrısında bulunan Guterres, "Şimdi uluslararası toplumun sivilleri korumak ve bu sonu gelmeyen ölüm ve yıkım döngüsüne kalıcı bir çözüm bulmak için bir araya gelme zamanıdır" dedi.