BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Filistin'i ziyaret edecek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin topraklarını ziyaret etmek için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir toplantıda bilgi paylaştı. Guterres, Filistin'e 2017'den bu yana ilk ziyaretini gerçekleştirecek.

RAMALLAH, 22 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Ekim ayında Filistin topraklarını ziyaret edecek.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Perşembe günkü haberine göre Guterres, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. oturumu çerçevesinde düzenlenen bir toplantıda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yakında gerçekleştireceği ziyaret hakkında bilgi verdi.

Guterres böylece, 2017 yılında Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne gitmesinden bu yana Filistin'e ilk ziyaretini gerçekleştirmiş olacak.

WAFA'ya göre Abbas, Guterres ile görüşmesinde "İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütü ile imzaladığı tüm anlaşmalara bağlı kalması ve tek taraflı adımlar atmaya son vermesinin gerekliliği" hakkında konuştu.

Habere göre Guterres, Filistinlilerin haklarını elde etmesi ve Filistin devletinin Birleşmiş Milletler'e tam üye olması yönündeki temennisini dile getirdi.