BM Genel Sekreteri: 137 bin kişi UNRWA merkezlerine sığındı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Hamas çatışmaları sırasında 137 bin kişinin UNRWA merkezlerine sığındığını belirtti ve bu sayının artabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dün BM Konferansı'nda yaptığı basın toplantısında 137 bin kişinin halihazırda UNRWA merkezlerine sığındığını kaydederek bu sayının artabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün New York'taki BM Genel Merkez'inde düzenlediği basın toplantısında İsrail-Hamas çatışmalarına değindi. Çatışmalar devam ederken hem Filistinli hem de İsrailli çok sayıda can kaybının olduğunu dile getiren Guterres, çatışmaların devam ettiği sürece ölü sayısının endişe verici boyutlarda olacağını söyledi. Filistin halkının meşru şikayetlerini ve İsrail'in meşru güvenlik kaygılarını anladığını ancak "terör eylemlerinin" kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Çatımalar derhal durmalı ve esirler serbest bırakılmalı" dedi.

"Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterin"

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in meşru güvenlik kaygılarını anladığını kaydederek, "Bu operasyonlar uluslararası insani hukuka tam olarak uygun şekilde yürütülmeli" ifadelerini kullanarak sivillerin her koşulda korunması gerektiğini ve sivil altyapının asla hedef alınmaması gerektiğini vurguladı. BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'de sağlık merkezlerinin yanı sıra çok katlı sivil binaları ve bir camiyi vurduğunu sözlerine ekleyerek, barınak olarak kullanılan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait iki okulun da vurulduğunu vurguladı.

Antonio Guterres, 137 bin kişinin halihazırda UNRWA merkezlerine sığındığını kaydederek bu sayının artabileceğini söyledi.

"Bu durum katlanarak kötüleşecek"

Guterres İsrail'in, Gazze Şeridi'ni tamamen abluka altına alınmasına ilişkin açıklamanın ardında sonra "Bu düşmanlıklardan önce Gazze'deki insani durum son derece vahimdi, şimdi ise bu durum katlanarak kötüleşecek. Tüm ilgili tarafları, Gazze Şeridi'nde mahsur ve çaresiz kalan Filistinli sivillere acil insani yardım ulaştırılması için Birleşmiş Milletler'in erişimine izin vermeye çağırıyorum. Uluslararası topluluğa bu çaba için acil insani desteği harekete geçirme çağrısında bulunuyorum" dedi. - NEW YORK