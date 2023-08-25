BM Genel Sekreter Yardımcısı Kıbrıs'a Gidiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jença'nın Kıbrıs'a gideceği açıklandı. Jença, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile görüşecek ve Kıbrıs meselesi ile sahada meydana gelen gelişmeleri ele alacak.