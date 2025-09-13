BM Genel Kurulu'ndan İsrail-Filistin İçin İki Devletli Çözüm Kararı

(ANKARA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail ile Filistinliler arasında iki devletli çözüme yönelik "somut, takvime bağlanmış ve geri dönüşü olmayan adımları" öngören bir deklarasyonu ezici çoğunlukla onayladı.

BM Genel Kurulu'nda dün onaylanan yedi sayfalık deklarasyon, Suudi Arabistan ve Fransa'nın ev sahipliğinde temmuz ayında BM'de düzenlenen ABD ve İsrail tarafından boykot edilen uluslararası konferansın sonucu olarak görülüyor.

Deklarasyonu onaylayan karar tasarısı 142 lehte, 10 aleyhte oy aldı, 12 ülke ise çekimser oy kullandı. BM Genel Kurulu'nun üst düzey toplantısı marjında 22 Eylül'de yapılacak dünya liderleri zirvesi öncesinde kabul edilen deklerasyon iki devletli çözüme yönelik "somut, takvime bağlanmış ve geri dönüşü olmayan adımları" öngörüyor ve 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınıyor. Toplantıda, İngiltere, Fransa, Kanada, Avustralya ve Belçika'nın Filistin devletini resmen tanıması bekleniyor. Deklarasyon, ayrıca İsrail'in Gazze'de sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını, uyguladığı kuşatma ve aç bırakma eylemlerini de kınıyor. Metinde, bu uygulamaların "yıkıcı bir insani felakete ve koruma krizine yol açtığı" vurgulanıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, onaylanan kararın Hamas'ın uluslararası alanda yalıtılmasını sağladığını söyledi. Barrot, X hesabından yaptığı paylaşımda, "BM ilk kez bugün, Hamas'ı işlediği suçlardan dolayı kınayan, teslim olmasını ve silahsızlanmasını talep eden bir metin kabul etti" dedi. Karara, tüm Körfez Arap ülkeleri destek verdi. İsrail ve ABD'nin yanı sıra Arjantin, Macaristan, Mikronezya, Nauru, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay ve Tonga karara karşı oy kullandı.

Deklarasyonda, Gazze'deki savaşın "derhal sona ermesi gerektiği" belirtilerek, BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilecek geçici bir uluslararası istikrar misyonunun bölgeye konuşlandırılması çağrısında bulunuldu.

ABD oylamayı "yanlış yönlendirilmiş ve zamansız bir tanıtım gösterisi" olarak nitelendirdi ve çatışmayı sona erdirmeye yönelik ciddi diplomatik çabaları baltaladığını savundu. ABD'li diplomat Morgan Ortagus, Genel Kurul'da, "Bu karar Hamas'a verilmiş bir hediyedir. Barışı teşvik etmekten çok, konferans savaşı uzattı. Hamas'ı cesaretlendirdi ve barış ihtimallerine hem kısa hem de uzun vadede zarar verdi" dedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise "Bundan yararlanan tek taraf Hamas'tır. Teröristlerin alkışladığı bir durumda barışı ilerletmiyorsunuz, terörü ilerletiyorsunuz" ifadesini kulllandı.