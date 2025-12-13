Haberler

BM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye insani yardımlara tam izin verecek karar tasarısını onayladı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye insani yardım akışına izin vermesi yönünde bir karar tasarısını kabul etti. 139 ülkenin 'evet' oyu verdiği tasarıda, İsrail'in uluslararası hukuka uyması ve Filistin halkına destek verilmesi gerektiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım akışına tam izin vermesini talep eden karar tasarısı kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Norveç'in 13 ülkenin desteğiyle sunduğu 'BM sisteminin güçlendirilmesi' başlıklı karar tasarısı oylandı. Oylama sonucunda tasarı, Türkiye'nin yer aldığı 139 ülkenin 'evet' oyuyla kabul edildi. ABD ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 12 ülke tasarıya 'hayır' derken, 19 ülke ise çekimser kaldı.

Kabul edilen tasarıda, İsrail'in işgal bölgesindeki halkın temel ihtiyaçlarını karşılama zorunluluğuna dikkat çekilerek, özellikle Gazze'ye insani yardım girişine ve bu kapsamda BM ile paydaşlarının sahadaki operasyonlarına tam olarak izin verilmesi talep edildi.

Tasarıda, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki yardım faaliyetlerinin vazgeçilmez bir rol oynadığına vurgu yapılarak, İsrail'den gerek UNRWA gerekse diğer uluslararası kurumlar ve üçüncü ülkelerce temin edilen yardımlara engel çıkarmaması istendi.

İsrail'in uluslararası hukuktan doğan tüm yasal yükümlülüklerine vakit kaybetmeden uyması istenen tasarıda, üye ülkelere de çağrıda bulunuldu. Bu çerçevede tüm devletlerden, Filistin meselesinde BM ile iş birliği yapmaları ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının ivedilikle hayata geçirilmesi için destek vermeleri talep edildi.

title