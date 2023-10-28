Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (UNGA) dünkü 'acil durum özel oturumunda' İsrail güçleri ile Gazze'deki Hamas militanları arasında 'acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes' çağrısında bulunan karar, 120 oyla kabul edildi. İsrail'in tepkisi ise sert oldu.

BM Genel Kurulu, İsrail ve Hamas arasında insani ateşkes çağrısını kabul etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (UNGA) dünkü 'acil durum özel oturumunda' İsrail güçleri ile Gazze'deki Hamas militanları arasında 'acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes' çağrısında bulunan karar, 120 oyla kabul edildi.

BM Genel Kurulu'nun dün akşamki acil durum özel oturumunda, Ürdün tarafından önerilen ve 45'ten fazla 'Üye Devlet' tarafından desteklenen "Düşmanlıkların durdurulmasına yol açacak acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunan karar kabul edildi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 120 ülke karara lehte oy verirken aralarında Avusturya, İsrail, Macaristan, Hırvatistan, Çekya ve ABD olan 14 ülke kararın aleyhinde oy kullandı. 45 ülke de oylamada çekimser kaldı.

KARARA İSRAİL'DEN TEPKİ

İsrail'in BM nezdindeki Büyükelçisi Gilad Erdan, kararın kabul edilmesine cevaben yaptığı açıklamada "Bugün rezil bir gün olarak tarihe geçecek" dedi. Büyükelçi Erdan "Hepimiz BM'nin bir gram bile meşruiyetinin olmadığına şahit olduk" diyerek "BM daha fazla vahşet yaşanmasını sağlamaya kararlıdır. Uluslar ailesine göre İsrail'in kendini savunma hakkı yoktur" açıklamasını yaptı.

FRANSA LEHTE OY KULLANDI

Kararın kabul edilmesinin ardından konuşan Fransa'nın BM nezdindeki Büyükelçisi Nicolas de Riviere, heyetinin kararın lehinde oy kullandığını, zira "Hiçbir şeyin sivillerin öldürülmesini haklı çıkaramayacağını" söyledi.

'TARİH HEPİMİZİ YARGILAYACAKTIR'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres oturumlar sırasında sosyal medyadan "Herkes sorumluluklarını üstlenmelidir. Bu bir hakikat anıdır. Tarih hepimizi yargılayacaktır" mesajı paylaştı.

KANADA'NIN HAMAS ÖNERİSİ KABUL EDİLMEDİ;

Kanada tarafından önerilen ve aralarında ABD'nin de bulunduğu 35'ten fazla Üye Devlet tarafından desteklenen ve Hamas'ın açıkça kınanmasını amaçlayan değişiklik, üçte ikilik bir destek alamadığı için kabul edilmedi. Oylar 85 kabul, 55 aleyhte ve 23 çekimser olarak kullanıldı.

ABD'DEN MESAJ

Genel Kurul'da söz alan ABD, mevcut kriz sona erdikten sonra "6 Ekim'deki statükoya geri dönülemeyeceğini" ifade ederek iki devletli çözümün önemine dikkat çekti.

BMGK Acil Durum Özel Oturumu'nun 31 Ekim Salı günü yeniden toplanacağı kaydedildi.