BM Genel Kurulu Gazze'de İnsani Ateşkes Çağrısı Yaptı

BM Genel Kurulu, Gazze'deki çatışmaların durdurulması ve sivillere temel ihtiyaçların sağlanması için acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulundu. Karar, 120 lehte, 14 aleyhte ve 45 çekimser oyla kabul edildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Ekim (Xinhua) -- BM Genel Kurulu Cuma günü Gazze'de insani ateşkes çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.

Kararda "çatışmaların durdurulmasına yol açacak acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunuluyor.

Ayrıca Gazze Şeridi'ndeki sivillere su, gıda, tıbbi malzeme, yakıt ve elektrik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere temel ürün ve hizmetlerin "derhal, sürekli, yeterli ve engelsiz bir şekilde sağlanması" talep ediliyor.

Karar Gazze'ye derhal, tam, sürekli, güvenli ve engelsiz insani erişim çağrısında bulunuyor.

Karar 120 lehte, 14 aleyhte ve 45 çekimser oyla kabul edildi.

Karar taslağına Kanada tarafından getirilen bir değişiklik, gerekli üçte iki oy çoğunluğunu sağlayamadığı için kabul edilemedi.

Değişiklik önergesi Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yaptığı saldırıyı ve insanların rehin alınmasını kınıyor, rehinelerin serbest bırakılması için çağrıda bulunuyordu.

Pakistan'ın BM Büyükelçisi Munir Akram oylama öncesinde yaptığı açıklamada Ürdün'ün hazırladığı taslağın İsrail'i Gazze'deki zulmünden dolayı açıkça kınamadığını söyledi. Akram'a göre Kanada'nın yaptığı değişiklik, kararı dengesiz ve adaletsiz hale getirecekti. Akram ayrıca Ürdün tasarısının rehinelerin serbest bırakılmasını öngören bir dil içerdiğine de dikkat çekti.