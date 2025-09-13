BM Genel Kurulu, Filistin Sorununun Çözümü İçin Tasarıyı Onayladı

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarıyı, 10 'hayır' oyuna karşı 142 'evet' oyuyla kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama yapıldı. Oylamada, İsrail, ABD, Macaristan ve Arjantin'in de aralarında olduğu 10 ülke 'hayır' oyu kullanırken, 142 ülke bildirgeyi onaylayan karara 'evet' oyu verdi. Oylamada, 12 ülke ise çekimser kaldı.

Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın yer almadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barış yoluyla sona erdirilmesini amaçlıyor.