BM Genel Kurulu Başkanı: İnsanların hayatları jeopolitik oyunlara indirgenmemeli

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, BM'nin Suriye yardım mekanizmasının Rusya tarafından veto edilmesiyle ilgili, 'İnsanların hayatları jeopolitik oyunlara indirgenmemeli.' dedi. Körösi, insani yardımın tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı ve BM Güvenlik Konseyi'ne çözüm odaklı hareket etme çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, BM'nin Suriye yardım mekanizmasının Rusya tarafından veto edilmesiyle ilgili, "İnsanların hayatları jeopolitik oyunlara indirgenmemeli." dedi.

BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda Rusya'nın Suriye yardım mekanizmasına vetosu görüşüldü.

Körösi burada yaptığı konuşmada, insani yardımın her zaman "tarafsızlık ve bağımsızlık" ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

İnsani yardımların siyasi çıkarlara rehin edilmemesi gerektiğine işaret eden Körösi, BM Güvenlik Konseyi'ne çözüm odaklı hareket etme çağrısında bulundu.

Suriye halkının beklentileri olduğuna dikkati çeken Körösi, "birlikte" hareket edilmesi halinde anlamlı değişim sağlanabileceğini söyledi.

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, "İnsanların hayatları jeopolitik oyunlara indirgenmemeli." uyarısında bulundu.

Suriye yardım mekanizması

BMGK'de Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.

Mekanizmanın 9 ay süreyle uzatılmasını öngören tasarı, Rusya tarafından veto edilmişti.

Suriye yönetimi, BM'ye bir mektup göndererek Cilvegözü Sınır Kapısı'nın insani yardım için 6 aylığına "bazı koşullar" karşılığında açacağını duyurmuştu.

BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.