BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosunu kaldırma kararı aldı

BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ve ticari ambargosunun kaldırılması yönünde oy kullandı. Genel Kurul, tüm ülkelere bu tür kısıtlayıcı yasa ve tedbirleri uygulamamaları çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Kasım (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, New York'taki BM Genel Merkezi'nde ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ve ticari ambargosunun kaldırılmasına yönelik yapılan oylama öncesinde konuştu, 2 Kasım 2023.

BM Genel Kurulu Perşembe günü büyük bir çoğunlukla ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ve ticari ambargosunun kaldırılması yönünde oy kullandı. Genel Kurul, tüm ülkelere BM Anlaşması ve uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülükleri doğrultusunda bu tür kısıtlayıcı yasa ve tedbirleri yürürlüğe sokup uygulamaktan kaçınmaları çağrısını yineledi. (Fotoğraf: Evan Schneider/ BM/ Xinhua aracılığıyla)