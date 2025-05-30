BM: Gazze'ye Yardımlar 'Damla Damla' Geliyor, Açlık Felaket Seviye

BM: Gazze'ye Yardımlar 'Damla Damla' Geliyor, Açlık Felaket Seviye
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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi, Gazze'ye yapılan insani yardımın ciddi biçimde kısıtlandığını ve bölgedeki gıda miktarının yetersiz olduğunu belirtti. Yetkililer, açlığın kritik seviyelere ulaştığını vurguladı ve yardım erişiminin engellendiğini belirtti.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi (OCHA), Gazze'ye yapılan insani yardımın hala ciddi biçimde kısıtlandığını ve bölgeye ulaşan gıda miktarının "damla damla" olduğunu bildirerek, açlığın felaket düzeyine yaklaştığı uyarısında bulundu.

OCHA Sözcüsü Jens Laerke, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında "Bu, felaket seviyesindeki açlığın eşiğinde olan bir bölgeye damla damla gıda verilmesidir... Bu bir sel değil" ifadelerini kullandı.

Geçen 10 gün içinde Gazze'ye bazı geçiş noktalarının yeniden açılmasının ardından yaklaşık 900 yardım tırının girişine İsrail izin vermişti. Ancak Laerke, yalnızca yaklaşık 600'ünün Gazze tarafında boşaltıldığını ve bunların da önemli bir kısmının lojistik engeller nedeniyle dağıtılamadığını söyledi.

İsrail tarafından belirlenen yardım rotalarının genellikle "yoğun, güvensiz ve izin süreçlerinde ciddi gecikmeler yaşanan" yollar olduğunu belirten Laerke, mevcut yardım operasyonunu son yılların en fazla engellenen insani müdahalelerinden biri olarak nitelendirdi. Yardım erişiminin önündeki en büyük engelin, Gazze'deki işgal gücü olan İsrail'in operasyon üzerindeki kontrolü olduğunu vurgulayan Laerke, "Bugün dünyada ve hatta yakın insani müdahale tarihinde bu düzeyde engellemeyle karşılaşan çok az yardım operasyonu var" ifadelerini kullandı.

Laerke, ayrıca ABD destekli "Gazze İnsani Vakfı" girişimine atıfla, İsrail'in önerdiği alternatif yardım mekanizmasını "tarafsız, bağımsız veya uygulanabilir" olarak değerlendirmediklerinin altını çizdi. BM sözcüsü, İsrail'in yardımın "yanlış ellere geçmesi" yönündeki endişelerine de yanıt vererek bu iddiaların yeni bir kanıta dayanmadığını ve hayat kurtaran bir operasyonun bu gerekçeyle durdurulamayacağını söyledi.

Yardım geçişlerinin derhal artırılması çağrısında bulunan Laerke, "Şu anda ihtiyaç duyulan şey, Gazze'ye açılan tüm geçiş noktalarının yeniden açılmasıdır, Ürdün ve Mısır'dan gelen yollar dahil" ifadelerini kullandı. BM Sözcüsü, tüm taraflara uluslararası hukuka uymaya çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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