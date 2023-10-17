BM, Gazze'ye insani yardımların sürekli erişimini talep ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak için sürekli erişim çağrısında bulundu. WFP'nin halihazırda Gazze sınırına yakın 244 bin kişiye yetecek kadar gıda malzemesinin bulunduğu ve fazlasının da gelmeye devam ettiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak için sürekli erişim çağrısında bulundu.

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşlarından WFP'den yapılan yazılı açıklamada, insani yardım malzemelerinin Mısır - Gazze sınırına yaklaştığı belirtildi. Açıklamada, şiddetten kaçan, acil gıda, su ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyan yüz binlerce insan için Gazze'ye sürekli erişim olması yönünde çağrı yapıldı.

WFP'nin halihazırda Gazze sınırına yakın 244 bin kişiye yetecek kadar gıda malzemesinin bulunduğu ve fazlasının da gelmeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Corinne Fleischer, "Bu gıdayı acilen dağıtmak üzere Gazze'ye götürmemize izin verilmesi gerekiyor ve sadece bir kez değil, sürekli erişime ihtiyacımız var. Oradaki durum çok zor ve Gazze'deki stoklarımız tükeniyor. Her geçen gün daha fazla insan açlığa yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

WFP Filistin Ülke Direktörü Samer Abdeljaber de "Durum çok vahim. Burada daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor." yorumunu yaptı.

Abdeljaber, her gün yüzlerce insanın Gazze'deki fırınlardan ekmek almak için saatlerce kuyrukta beklediğini, sınırın diğer tarafında ise yiyeceklerin dağıtıma hazır halde beklediğini ifade etti.

Açıklamada, WFP'nin Filistin'deki faaliyetlerine dair bilgiler de verilirken, yaklaşık 522 bin Filistinli'ye gıda ve nakit yardımı sağlandığı, Gazze'de ve Batı Şeria'da 800 binden fazla insana hayati önem taşıyan gıda yardımı yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Ayrıca WFP'nin bu acil yardımı sağlamaya yönelik gelecek 3 ay için 74 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.