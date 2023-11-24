BM, Gazze'ye insani yardım taşıyan tırların geçişini doğruladı

Birleşmiş Milletler (BM), Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara verilen insani ara kapsamında, insani yardım taşıyan tırların Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya devam ettiğini doğruladığını bildirdi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara verilen insani ara kapsamında, insani yardım taşıyan tırların Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya devam ettiğini doğruladığını bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Laerke, "BM olarak şu anda insani yardım taşıyan tırların Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçmeye devam ettiğini doğrulayabiliriz." dedi.

İsrail ile Hamas arasında şu anda yürürlükte olan "mutabakatın" Gazze ve İsrail halkına bir rahatlama getirmesini umut ettiklerini belirten Laerke, serbest bırakılacak esir ile tutuklular ve onların aileleri için iyi dileklerini iletti.

Laerke, "Çatışmalara verilen bu insani aranın bir insani ateşkese vesile olmasını diliyoruz. Mısır'dan (Refah Sınır Kapısı) geçen yardım tırları konusunda sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier ise AA muhabirinin "İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'yi dün alıkoydu. Şu anda onun nerede olduğuna dair bilgi de yok. Sizce bir sağlık çalışanının alıkonulması kabul edilebilir mi?" sorusunu yanıtladı. Lindmeier, "Bu konuyla ilgili ilerleyen saatlerde bir açıklama yayımlayacağız. Yapılacak ayrıntılı açıklamada bütün detaylar yer alacak." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 231 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma, 24 Kasım Cuma saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.