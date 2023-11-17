BM: Gazze'nin güneyindeki askeri hareketlilik İsrail'in güvenlik güvencelerini boşa çıkarıyor

BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiser Yardımcısı Natalie Boculy, Gazze'deki insani durum hakkında açıklamalarda bulundu. Boculy, Gazze'nin hiçbir kısmının güvenli olmadığını ve İsrail'in güneyin güvenli olduğu yönündeki güvencelerinin boşa çıkarıldığını vurguladı. Ayrıca, insani yardım dağıtımının koşullara bağlandığını ve BM bayrağı altında insanların korunamadığını belirtti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), " Gazze'nin güneyindeki askeri hareketlilik, İsrail'in güneyin güvenli olduğu yönündeki güvencelerini boşa çıkarıyor." açıklamasında bulundu.

BM Genel Kurulunda, Gazze'deki insani durum hakkında oturum düzenlendi.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiser Yardımcısı Natalie Boculy, oturumda yaptığı konuşmada, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığına dikkati çekti.

Boculy, İsrailli yetkililerin insanlara Gazze'nin güneyine gitmelerini söylediğini hatırlatarak "Ancak Gazze'nin hiçbir kısmı bombardımandan kaçınamadı." diye konuştu.

Tüm mahallelerin yok olduğunu ifade eden Boculy, aynı zamanda tüm Gazze halkını yerinden etmeye yönelik söylemlerin ortaya çıktığına işaret etti.

Boculy, "Gazze'nin güneyindeki askeri hareketlilik, İsrail'in güneyin güvenli olduğu yönündeki güvencelerini boşa çıkarıyor." vurgusunda bulundu.

İnsani yardım dağıtımının "koşullara" bağlandığını ve siyasi müzakerelere dayandığını belirten Boculy, "İnsani yardım çalışanları, toplum yerinden edilirken suç ortağı yapılmaya çalışılıyor. BM bayrağı altında insanları koruyamıyoruz." dedi.

İsrail'e sınır kapısını açma çağrısı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise Gazze'deki sivil can kaybının duyurulandan çok daha yüksek olabileceğini işaret etti.

Enkaz altındaki kişilerin tespit edilmesi gerektiğini dile getiren Griffiths, "Sivil zararın boyutu ve yapısı, çok yoğun nüfuslu bölgelerde patlayıcı silahların kullanıldığını gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Griffiths, yardımın sadece Refah Sınır Kapısı'ndan girişinin "lojistik olarak imkansız" hale geldiğinin altını çizerek İsrail'e daha önce insani yardımların yüzde 60'ının geçtiği Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı açma çağrısı yaptı.

"Acilen insani yardımlar için erişime ihtiyaç var"

BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ise uluslararası toplumun acilen ateşkes beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.

"Acilen insani yardımlar için kesintisiz erişime ihtiyacımız var." diyen Francis, taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası savaş hukuku kurallarına uymaları için çağrıda bulundu.

Francis, gerçek can kaybı sayısını tam olarak bilmenin mümkün olmadığını belirterek "Binlerce kişi gereksiz yere mahvoldu. Gazze'deki insani durum tam bir felaket ve kısa sürede sona erecek gibi görünmüyor." dedi.