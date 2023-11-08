BM: Gazze'nin bütünlüğüne saygı duyulmalı

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de hiçbir yerin güvenliği olmadığına dikkati çekerek, "Gazze'nin bütünlüğüne saygı duyulmalı." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM'nin Gazze'de ateşkes çağrısının ne anlama geldiğinin sorulması üzerine Dujarric, bu konuda farklı terminolojiler kullanıldığını ancak BM'nin çağrısının insani amaçlar için çatışmaya ara verilmesini öngördüğünü kaydetti.

Dujarric, ateşkes çağrısının Gazze'nin kuzeyi mi yoksa güneyi için mi geçerli olduğunun sorulması üzerine ise "Gazze'nin bütünlüğüne saygı duyulmalı. Gazze'de güvenli bir yer yok." diye konuştu.

"Çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğinden şüphemiz yok"

Gazze'de öldürülen çocuk sayısını tam olarak teyit edemediklerini belirten Dujarric, "Gazze'de çok fazla genç ve çocuk nüfusunun bulunduğunu da göz önünde bulundurarak, çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğinden şüphemiz yok." dedi.

Dujarric, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir yardım tırının saldırıya uğradığını açıkladı.

Yardım tırlarının Gazze'deki Şifa ve Kudüs Hastanesine tıbbi malzeme taşırken saldırıya uğradığını ifade eden Dujarric, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini teyit edemeyeceğini söyledi.

Dujarric, hayatını kaybeden BM personeli sayısının 99'a ulaştığını, çoğu BM personelinin evlerinde aileleriyle birlikte öldürüldüğünü, çatışma sonlandıktan sonra BM süreçlerine göre sorumluların tespit edileceğini dile getirdi.