BM: Gazze'deki yaralılarda çok sayıda kurşun yarası var

Birleşmiş Milletler (BM) Perşembe günü Gazze'de, İsrail’in bir yardım konvoyuna doğru ateş açması sonrasında yaralanan ve tedavi altına alınan Filistinlilerin çoğunda kurşun yaralarının olduğunu açıkladı.

BM gözlemcileri Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni ziyaret etti. Hala tedavi altında olan yaklaşık 200 kişiden bazılarını gördü.

BM Genel Sekreteri António Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, BM ekibinin Şifa Hastanesi'ni gerçekleştirdiği ziyarette yaralı olarak tedavi altında olanların pek çoğunda "çok sayıda kurşun yarası" gördüğünü söyledi.

Dujarric kendisinin, ekibin herhangi bir cesedi inceleyip incelemediğinden haberdar olmadığını söyledi.

El Avde hastanesinin hastane müdürü Dr. Muhammed Salha daha önce BBC'ye yaptığı açıklamada, hastaneye 176 yaralının getirildiğini ve bunlardan 142'sinde kurşun yarası olduğunu söylemişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrailli askerlerin ateş açması sonrasında, insani yardım konvoyunu bekleyen en az 112 Filistinli hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze’yi yöneten Hamas, İsrail’i sivilleri doğrudan hedef alıp üstlerine ateş açmakla suçluyor. İsrail ise askerlerinin uyarı ateşi açmasının ardından bir "izdiham" yaşandığını söylüyor. İsrail'e göre hayatını kaybedenlerin çoğu izdiham sonucu öldü ya konvoydaki kamyonlar tarafından arbedede ezildi.

Pek çok dünya lideri olayın geniş kapsamlı bir biçimde soruşturulması için çağrıda bulundu.

BM Dünya Gıda Programı, Gazze’nin kuzeyinde yaklaşık 300 bin kişinin gıda ve temiz suya erişiminin kısıtlı olduğunu belirterek, kıtlık uyarısı yaptı.

Yardım konvoyunda neler yaşandı?

Perşembe günkü olay, İsrail askeri kontrol noktasının ilerisinde, kıyı şeridi boyunca uzanan Raşid Caddesi üzerinde, Nabulsi Kavşağı'nda meydana geldi.

Birkaç yüz metre uzunluğunda olması muhtemel 18-30 arası yardım kamyonundan oluşan bir konvoy, kontrol noktasından geçerek kuzeye doğru ilerliyordu.

Kısa süre sonra, son kamyon kontrol noktasının sadece 70 metre kuzeyindeyken, çoğunluğu yardımın gelmesini beklemek üzere yakınlarda kamp kurmuş olan Filistinliler, konvoya doğru hareket etti.

İsrail ordu sözcüsü Yarbay Peter Lerner, kontrol noktasına yaklaşan bazı sivillerin uyarı ateşine aldırış etmediğini söyledi.

Lerner, bazı sivillerin tehdit oluşturduğundan endişelenen askerlerin “sınırlı bir yanıt” olarak yaklaşanlara ateş açtığını söyledi.

BBC'nin konuştuğu Filistinli bir görgü tanığı sivillerin kontrol noktasına yaklaştığını doğrulamadı; insanların sadece yaklaşık 70 metre uzakta olduğunu söyledi.

Kalabalığın konvoya hücum etmesi ve kontrol noktasından makineli tüfeklerle ateş açılmasıyla birlikte panik yaşandığı anlaşılıyor.

Bazılarına çok sayıda insanın tutunduğu kamyonlar da yolda ilerlemeye çalıştı.

Filistinli tanık, hayatını kaybeden insanların birçoğunun İsrail'in açtığı ateşten değil, kamyonların insanları ezmesinden dolayı öldüğünü söyledi.

İsrail ordusu tarafından yayımlanan havadan çekilen görüntülerde kamyonların üzerinde ve çevresinde binlerce kişi görülüyor.

Sosyal medyada yayımlanan ve olay sonrasına ait videolarda ise bazı cesetlerin boşaltılan yardım kamyonlarına ve eşek arabalarına yüklendiği görülüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı "katliam" olarak nitelendirdiği olaydan İsrail'i sorumlu tuttu.