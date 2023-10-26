BM Gazze'deki Sığınakların Aşırı Kalabalıklaştığını Uyardı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de sığınakların aşırı kalabalıklaştığı konusunda uyarıda bulundu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, sığınaklarda yaşayan kişi sayısının normal kapasitenin 2,7 kat üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca, Gazze'deki su taşıma tesislerinde yakıtın tükenmek üzere olduğu da bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde geçen hafta İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Cenin'in batısındaki Tura köyünde 20 Ekim'de İsrail güçlerinin mermisiyle ağır şekilde yaralanan 25 yaşındaki Muhammed Ahmed Sadık Kabha'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısının 106'ya yükseldiği belirtilirken, yaralanan Filistinlilerin sayısının ise yaklaşık 1900 olduğu kaydedildi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.