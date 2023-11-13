İsrail'i saldırılarında sonra hizmet vermeyi tamamen durduran Şifa hastanesi personeli ve hastaneyi sığınak olan kullan evsiz siviller hastaneden ayrıldı

BM Gazze'deki Şifa hastanesi çalışanların ve hastaneyi sığınak olarak kullanan sivillerin hastaneden ayrıldığını söyledi

Hamas ve BM, çok sayıda hastanın, sağlık çalışanının ve evsiz sivillerinŞifa hastanesinden ayrıldığını söyledi

Hamas ve BM sağlık yetkilileri, yerinden edilmiş birçok Filistinlinin, bazı hastalarla birlikte, İsrail güçleri tarafından kuşatılan Gazze'nin en büyük hastanesinden ayrıldığını söyledi.

Hamas'ın Gazze'deki hastaneler müdürü Muhammed Zaqout, yaklaşık 650 hasta, 500 sağlık çalışanı ve tahminen 2.500 yerinden edilmiş kişinin Şifa hastanesinde kaldığını söyledi.

İsrail güçleri ve Hamas'a bağlı silahlı kişiler Şifa'nın dışında ağır çatışmalar yürüttü ve bazı hastane yetkilileri Şifa'nın kuşatma altında olduğunu, içeridekilerin İsrail ateşiyle sıkıştırıldığını söyledi. İsrail, ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş imkanı sunduğunu söyledi.

Şifa'daki durum hafta sonu kötüleşti; doktorlar son jeneratörün yakıtının bittiğini ve prematüre bebekler de dahil olmak üzere çok sayıda hastanın ölümüne yol açtığını bildirdi. İsrail, Hamas'ın hastanenin yakıt teslimatını durdurduğunu söyledi.

BM yetkilisi bugün, yerinden edilenlerin çoğunun yerleşimden kaçtığını ve bazı ailelerin orta derecede yaralı akrabalarını da yanlarına aldıklarını söyledi. Geri kalan hastaların tahliyesi için, Mısır hastanelerine götürecek donanımlı ambulanslar da dahil olmak üzere özel prosedürlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yetkili, gazetecilerle konuşma yetkisine sahip olmadığı için kimliğinin gizli kalması koşuluyla konuşuyor.