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BM, Gazze'deki İnsani Krize Dikkat Çekti

BM, Gazze'deki İnsani Krize Dikkat Çekti
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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'deki Filistinlilere 5,6 milyondan fazla tıbbi destek sağlandığını ve bölgedeki insani durumun giderek kötüleştiğini açıkladı. Rehinelerin serbest bırakılması ve sivillerin korunması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 7 Ekim 2023'ten bu yana kuruluşlarının Gazze'deki Filistinlilere '5,6 milyondan fazla tıbbi destek' sağladığını açıkladı.

BM İnsani Yardım İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, geçtiğimiz yıl boyunca yaşanan 'tahammül edilemez acılara' dikkat çekti. Msuya, rehinelerin serbest bırakılması, sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı.OCHA'nın verilerine göre, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 40 binden fazla insanın yeni tahliye emirleri nedeniyle güneydeki Al Mawasi bölgesine doğru gittiği ifade edildi. Açıklamada, Kuzey Gazze'de 50 binden fazla insanın yerinden edildiği vurgulandı. OCHA, sivillerin tahliye edilmesinin, onlara güvenli bir yer sağlamadığı sürece etkili olmayacağını belirtti. Kuzey Gazze'deki durumun giderek kötüleştiği, konutların saldırıya uğradığı, hastanelerin tahliye edilmeye zorlandığı ve elektriklerin kesildiği bildirildi. Güneydeki duruma ilişkin yapılan açıklamada, yaklaşan yağışlar öncesinde barınma probleminin olduğu ve sağlık malzemeleri tükendiği ifade edildi.

UNRWA, geçen yıl 7 Ekim'den 22 Eylül'e kadar Gazze'de 5,6 milyon tıbbi muayene gerçekleştirdiğini, 380 bin aileye ise un yardımı ulaştırdığını bildirdi. Ayrıca, 700 binden fazla yerinden edilmiş insan, psikososyal destek oturumlarından yararlandı. UNRWA, 600 binden fazla insanın su ihtiyacını karşılamak için sekiz kuyunun faaliyete geçtiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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