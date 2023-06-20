BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı çalışanlarının maaşları tehlikede

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yeni bir kaynak aktarılmaması halinde, sonbahardan itibaren çalışanların maaşlarını ödeyemeyecekleri uyarısında bulundu.

Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Lazzarini'nin başkanlığında ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy'un da hazır bulunduğu, "Danışma Komisyonu" toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrası gazetecilere konuşan Lazzarini, UNRWA'nın içinde bulunduğu mali durum, Filistin ve civar ülkelerde yaşayan Filistinli mültecilerin durumu hakkında güncel bilgiler verdi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi, işgal atındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ile Ürdün, Lübnan ve Suriye'de yaşayan Filistinli aileler ile mültecilere eğitim ve sağlık alanında hizmetlerin sunulması, nakdi yardımların yapılabilmesi için yıl sonuna kadar toplamda 300 milyon dolarlık bir bütçeye ihtiyaçlarının olduğunu belirten Lazzarini, bu ayın başında yapılan toplantıda, bağışçıların sadece 107 milyon dolarlık yeni fon aktarabildiğini söyledi.

Filistin kamplarına eğitim, sağlık ve belediye gibi hizmetlerden sorumlu olduklarını hatırlatan Lazzarini, son yıllarda UNRWA'nın yıllık bütçesinde 200 milyon dolarlık bir kesintinin yaşandığını kaydetti.

Yeni fon aktarımı olmaması halinde çalışanların maaşlarını sonbahardan itibaren ödeyemeyecekleri uyarısında bulunan Lazzarini, "Bu yıl sonuna kadar hizmetlerin sunulması ve çalışanların maaşlarının ödenmesi için ivedi bir şekilde 200 milyon dolara ihtiyacımız var" dedi.

UNRWA'nın 1948'te geçici bir şekilde kurulduğunu ancak 75. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını ifade eden Lazzarini, Filistinli mültecilerin nihai bir çözüm için 75 yıldır beklediğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.