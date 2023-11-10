BM Filistin Özel Raportörü İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına tepki gösterdi

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına her gün 4 saatlik ara verme kararını 'alaycı ve zalimce' olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına her gün 4 saatlik ara verme kararını "alaycı ve zalimce" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırıları 35 gündür devam ediyor. İslam ülkeleri İsrail'e ateşkes çağrısında bulunurken, batılı ülkeler ise "insani duraklama" ifadesini kullanıyor. Batılı ülkelerin çağrısına karşılık veren İsrail, dün Filistinli sivillerin Gazze Şeridi'nin güneyine geçmeleri ve insani yardım sağlanması için her gün 4 saat boyunca saldırılara "ara vereceğini" duyurdu.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise Avustralya'nın Adelaide kentinde yaptığı açıklamada, İsrail'in kararına tepki gösterdi. "Gazze Şeridi'ne insanların sıkışıp kaldığı ve yıkımın büyük olduğu bu küçücük toprak parçasına her hafta 6 bin bomba atılıyor" ifadelerini kullanan Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının geri dönüşü olmayacağını söyledi. Albanese, "Dört saatlik ateşkes, yani onları yeniden bombalamaya başlamadan önce nefes almalarına ve bombardımansız hayatın nasıl bir şey olduğunu hatırlamalarına izin vermek için bir ara. Bu çok alaycı ve zalimce" dedi. - NEW YORK