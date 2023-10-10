BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü: Tüm taraflar uluslararası insani hukuka uymalı

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili olarak tüm tarafların uluslararası insani hukuka uymaları gerektiğini belirtti. Hastings, Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini ve insani yardım çalışanlarının bölgeye erişiminin kesildiğini ifade etti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, "Tüm taraflar uluslararası insani hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmelidir." ifadelerini kullandı.

Hastings, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaklaşık 2,2 milyon nüfuslu Gazze'de en az 200 bin kişinin yerinden edildiğine dikkati çeken Hastings, İsrailli yetkililerin bölgeye su tedarikini kestiğini kaydetti.

Hastings, İsrail'in ablukası sonucu zaten kötü olan insani durumun daha vahim bir hal aldığını belirtti.

Gazze'ye günde sadece 3-4 saat elektrik verildiğini aktaran Hastings, bölgedeki sağlık tesislerinin de bu nedenle düzgün şekilde çalışamadığını bildirdi.

İnsani yardım çalışanlarının Gazze'ye erişimi kesilmiş durumda

BM ve ortaklarının işgal altındaki Filistin topraklarındaki temel ihtiyaçları tehlikeli koşullar altında karşılamaya çalıştığını ifade eden Hastings, "İnsani yardım çalışanlarının Gazze'ye erişimi de kesilmiş durumda. Çatışmanın yoğunluğu personelimizin yardım ulaştırma kabiliyetini kısıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm taraflar uluslararası insani hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmelidir." vurgusunu yapan Hastings, özellikle siviller, çocuklar, sağlık tesisleri, sağlık çalışanları ve gazetecilerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Hastings, tüm aktörlerin insani yardım ekipleri ve çalışanlarının güvenli erişimini sağlaması gerektiğini ifade etti.