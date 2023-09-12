BM, Fas'taki Deprem Sonrası Hükümete Destek Vermeye Hazır

Birleşmiş Milletler (BM), Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından, hükümetten talep gelmesi halinde desteğe hazır olduklarını bildirdi. BM, depremden 300 binden fazla kişinin etkilendiğini tahmin ediyor.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından, hükümetten talep gelmesi halinde desteğe hazır olduklarını bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirine konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

BM'nin Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde depremin ardından BM'nin hazırda beklediğini belirten Haq, "Hükümetin talep etmesi halinde destek vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

BM, depremden 300 binden fazla kişinin, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise 100 binden fazla çocuğun etkilendiğini tahmin ettiklerini duyurmuştu.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 901 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 530 kişinin yaralandığını bildirmişti.