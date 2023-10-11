BM, Etiyopya'daki Sığınmacılara Gıda Dağıtımını Yeniden Başlattı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'da güvenlik önlemleri ve kontrollerinin sağlanmasının ardından yaklaşık 900 bin sığınmacıya gıda dağıtımını yeniden başlattı. Sudan'dan kaçan yeni gelenler de dahil olmak üzere 5 bölgedeki sığınmacı kamplarında yaşayan aileler, Haziran 2023'te gıda dağıtımlarının durdurulmasından bu yana ilk kez gıda paketleri alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), sığınmacılara yönelik operasyonlarında güvenlik önlemleri ve kontrollerinin sağlanmasının ardından Etiyopya'da yaklaşık 900 bin sığınmacıya gıda dağıtımını yeniden başlattı.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'den yapılan yazılı açıklamada, "Sığınmacı operasyonlarındaki güvenlik tedbirleri ve kontrollerinin yenilenmesiyle yaklaşık 900 bin sığınmacıya yönelik gıda dağıtımı yeniden başlatıldı. Sudan'dan kaçan yeni gelenler de dahil olmak üzere 5 bölgedeki sığınmacı kamplarında yaşayan aileler, Haziran 2023'te gıda dağıtımlarının durdurulmasından bu yana ilk kez gıda paketleri alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son 6 ayda Sudan'dan Etiyopya'ya kaçan yaklaşık 35 bin kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı olduğu belirtilirken, Etiyopya'nın ayrıca çoğunluğu Somali, Güney Sudan ve Eritre'den gelen 850 bin sığınmacıya ev sahipliği yaptığı da kaydedildi.

Sığınmacılara yönelik gıda dağıtımının yeniden başlaması kararının, Etiyopya'daki sığınmacı kamplarındaki 24 deponun WFP'nin yönetimine geçmesi, gıda dağıtımlarının yönetilmesi için WFP'nin başka sivil toplum kuruluşlarından yararlanması gibi bazı adımların uygulamaya konulmasıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, sığınmacılara gıda yardımının yeniden başlatılmasının hayati önem taşıdığı çünkü son açlık verilerinin, sığınmacıların gıda güvenliğinin geçen aylarda kötüleştiğini bunun da yetersiz beslenmenin artmasına ve kampların çevresinde gerilimin artmasına yol açtığı ifade edildi.