BM, Etiyopya'daki Güvenlik Durumundan Endişe Duyduğunu Açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Etiyopya İnsan Hakları Uzmanları Komisyonu, Etiyopya'nın kuzeybatı bölgesinde ve özellikle Amhara'da kötüye güvenlik durumundan derin endişe duyduğunu açıkladı. BM İnsan Hakları Konseyi'nden Komisyon adına yapılan yazılı açıklamada, 4 Ağustos'ta Etiyopya'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği hatırlatıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Etiyopya İnsan Hakları Uzmanları Komisyonu, Etiyopya'nın kuzeybatı bölgesinde ve özellikle Amhara'da kötüye güvenlik durumundan derin endişe duyduğunu açıkladı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nden Komisyon adına yapılan yazılı açıklamada, 4 Ağustos'ta Etiyopya'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği hatırlatıldı.

Daha önceki OHAL kararlarının, insan hakları ihlallerini de beraberinde getirdiği hatırlatılan açıklamada, Etiyopya hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak "zorunluluk, orantılılık ve ayrımcılık yapmama" ilkelerine bağlı kalma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Etiyopya'nın kuzeybatı bölgesinde ve özellikle de Amhara'da kötüye giden güvenlik durumundan derin endişe duyuyoruz. Tüm tarafları insan haklarına saygı duymaya, şiddeti azaltmak için adımlar atmaya ve farklılıkların barışçıl çözümü için süreçlere öncelik vermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

BM İnsan Hakları Konseyi, Uluslararası Etiyopya İnsan Hakları Uzmanları Komisyonu'nu ülkedeki uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ile uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası mülteci hukuku ihlallerine ilişkin kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma yürütmek üzere 17 Aralık 2021'de görevlendirmişti.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzaladı ve bölgedeki tüm örgütleri silahsızlandırmaya başladı. Ancak federal hükümetin talimatlarına uymayan ve "Fano" adını taşıyan milisler, silah bırakmayı reddederek orduyla çatışmaya girmişti.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde ordu ile yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal ilan etmiş, 7 Ağustos'ta ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Bugün Etiyopya ordusunun, Amhara'da silahlı grupların ele geçirdiği bölgeleri geri aldığı bildirilmişti.

Etiyopya Olağanüstü Hal Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bahir Dar ve Gonder dahil Amhara'nın birçok bölgesinde güvenliğin sağlandığı ve silahlı grupların geri çekildiği belirtilmişti.