BM: Etiyopya'da Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar İşlenmeye Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da federal hükümet ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaklaşık bir yıl önce imzalanan barış anlaşmasına rağmen ülkede 'savaş suçları ve insanlığa karşı suçların' işlenmeye devam ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da federal hükümet ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaklaşık bir yıl önce imzalanan barış anlaşmasına rağmen ülkede "savaş suçları ve insanlığa karşı suçların" işlenmeye devam ettiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Uluslararası İnsan Hakları Uzmanları Komisyonunun Etiyopya ile ilgili raporu yayımlandı.

Raporda, 3 Kasım 2020'den itibaren çatışmanın tüm taraflarının işlediği suçlar geniş kapsamlı olarak belgelenirken, bunlar arasında "toplu katliamlar, tecavüz, aç bırakma, okulların ve tıbbi tesislerin tahrip edilmesi, zorla yerinden edilme ve keyfi gözaltı" yer aldı.

Etiyopya hükümetinin ihlalleri etkili bir şekilde önleme veya soruşturma konusunda "başarısız" olduğu kaydedilen raporda, bunun yerine mağdurların göz ardı edildiği ve geçiş döneminde adaletin sağlanamadığı ifade edildi.

Hükümetin yılın başlarında geçiş döneminde adaleti sağlamak için "istişare dizisi" başlattığı ancak bu süreçte insanların mağduriyetinin giderilemediği vurgulandı.

Raporda, Eritre birlikleri ve Amhara milislerinin Tigray'daki kadınlara ve kız çocuklarına yönelik "sistematik tecavüz ve cinsel şiddet" gibi ağır ihlaller gerçekleştirmeye devam ettiği belirtildi.

Hükümet güçlerinin Oromiya bölgesinde sivillere yönelik tutuklama, gözaltı ve işkencelerinin belgelendiği raporda, ağustosta olağanüstü hal ilan edilen Amhara'da sivillere yönelik çok sayıda ihlal de belgelendi.

Etiyopya'da federal hükümet ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasında imzalanan barış anlaşmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen "savaş suçları ve insanlığa karşı suçların" işlenmeye devam ettiğine işaret edilen raporda, ülkede barışın hala sağlanamadığı vurgulandı.

"Etiyopya'daki durum son derece ciddi olmaya devam diyor"

Raporda görüşlerine yer verilen Komisyon Başkanı Mohamed Chande Othman, barış anlaşması sonrasında silahların büyük oranda sustuğunu ancak ülkenin kuzeyinde ve özellikle Tigray bölgesindeki çatışmanın bitmediği, kapsamlı barışın sağlanamadığını kaydetti.

Othman, "Etiyopya'daki durum son derece ciddi olmaya devam diyor. Amhara bölgesinde sivillere yönelik ihlaller ve Tigray'da devam eden zulümlere ilişkin endişe verici raporlar var. Şiddetli çatışmalar artık neredeyse ulusal ölçekte. Amhara'da kötüye giden güvenlik durumundan ve vahşet suçlarına ilişkin risk faktörlerinin devam etmesinden derin endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de TPLF ile barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın ardından bölge yönetimi TPLF'ye geçmiş, örgüt ise silahsızlanmıştı.