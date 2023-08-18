BM Dünya Gıda Programı, Yemen'deki yardım faaliyetlerini azaltacak

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), finansman sıkıntısı nedeniyle eylül sonu itibarıyla Yemen'de yürütülen tüm yardım faaliyetlerinin azaltılacağını duyurdu. WFP'nin sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki operasyonlar için gerekli finansmanın bulunmasında ciddi sıkıntı yaşandığı ve bu nedenle gıda yardımlarının azaltılması gibi bazı 'zor' kararların alınmasının kaçınılmaz hale geldiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), finansman sıkıntısı nedeniyle eylül sonu itibarıyla Yemen'de yürütülen tüm yardım faaliyetlerinin azaltılacağını duyurdu.

WFP'nin sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki operasyonlar için gerekli finansmanın bulunmasında ciddi sıkıntı yaşandığı ve bu nedenle gıda yardımlarının azaltılması gibi bazı "zor" kararların alınmasının kaçınılmaz hale geldiği belirtildi.

Eylül sonu itibarıyla uygulanacak bu karardan WFP'nin Yemen genelinde yürüttüğü genel gıda yardımı programı, beslenme ve okul beslenme programlarının etkileneceği kaydedildi.

Açıklamada, gerekli fonun sağlanamaması durumunda ülkenin kuzeyinde yaklaşık 3 milyon, güneyinde ise 1,4 milyon kişinin gıda yardımlarının azaltılması kararından etkileneceği aktarıldı.

WFP Yemen Temsilcisi Richard Ragan, söz konusu açıklamada, "Gerçekten çok zor bir durumla karşı karşıyayız. Milyonlarca insan hayatta kalmak için yardımlarımıza muhtaçken bizim, 'açtan alıp daha aç olanı doyurma' gibi kararlar almamız gerekiyor. Bu yardımları azalttığımızda yaşanacak sıkıntıların farkında olduğumuz için bu tür kararları almak hiç de kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.

WFP Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Corinne Fleischer, 16 Mayıs'ta geçici başkent Aden'de Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile yaptığı görüşmede, WFP'nin, kaynak kıtlığı ve finansman eksikliği nedeniyle Yemen'e sağladığı yardımın kapsamını azaltmak zorunda kalacağını söylemişti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.