BM Dünya Gıda Programı, Nijerya'ya 2,5 Milyar Dolar Destek Sağlayacak

Dünya Gıda Programı, Nijerya'da artan açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele için 2,5 milyar dolar destek sağlayacağını açıkladı. Ülkedeki en savunmasız insanların gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme sorunu yaşamaya devam ettiği belirtilirken, WFP'nin desteği kuzeydoğu, kuzeybatı ve Kamerunlu mültecilere ev sahipliği yapan eyaletlerde kullanılacak.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Nijerya'ya artan açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele için 2,5 milyar dolar destek sağlayacağını bildirdi.

WFP Nijerya Direktörü David Stevenson, yaptığı açıklamada, ülkedeki en savunmasız insanların, sürekli çatışmalar, tekrarlayan iklim şokları ve iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalmaları nedeniyle kritik düzeyde gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme sorunu yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Stevenson, Nijerya'da her üç haneden birinin besleyici gıdaya erişemediğini ve 100 milyondan fazla kişinin en azından orta düzeyde gıda güvensizliği yaşadığını kaydetti.

WFP'nin Nijerya'ya açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele için 2,5 milyar dolar destek sağlayacağını dile getiren Stevenson, bu fonun ülkenin kuzeydoğu, kuzeybatı ve Kamerunlu mültecilere ev sahipliği yapan eyaletlerinde kullanılacağını kaydetti.

Stevenson, WFP'nin Nijerya'daki krize müdahale, dayanıklılık oluşturma ve gıda güvensizliği ile yetersiz beslenmenin temel nedenlerini ele almaya odaklandığının altını çizdi.

BM Nijerya Ofisi, ülkenin kuzeydoğusunda haziran-ağustosta yaklaşık 4,3 milyon kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.