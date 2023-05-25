BM Dünya Gıda Programı, Güney Sudan'da operasyonlarını askıya aldı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının (WFP) yardım konvoyuna düzenlenen saldırı nedeniyle Güney Sudan'da insani yardım operasyonlarını askıya aldığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, 23 Mayıs'ta WFP'nin yardım konvoyuna saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının motosikletli bir grup tarafından gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Dujarric, saldırı sonucu 100 çeşit gıda ürünü taşıyan 5 yardım kamyonunun Güney Sudan'daki BM yerleşkesi önünde yağmalandığını belirtti.

Saldırı sonucu yaklaşık 7 ton gıdanın yağmalandığını aktaran Dujarric, WFP'nin bu yıl üçüncü kez saldırıya uğradığını ifade etti.

Dujarric, "WFP'nin bu bölgede operasyonlarını askıya almaktan başka bir seçeneği kalmadı." dedi.

Söz konusu durumun 1 milyondan fazla kişiyi etkileyeceğini vurgulayan Dujarric, bu yıl Güney Sudan nüfusunun yüzde 76'sının insani yardıma ihtiyaç duyacağının tahmin edildiğini söyledi.