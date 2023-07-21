BM Dünya Gıda Programı Görevlisinin Yemen'de Öldürülmesi

BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Yemen'de bir WFP görevlisinin öldürülmesini şiddetle kınadığını bildirdi. Saldırıda WFP görevlisi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Yemen'de bir WFP görevlisinin öldürülmesini şiddetle kınadığını bildirdi.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in güneybatısındaki Taiz'de kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında bir WFP çalışanının vurulduğu, bu kişinin Ürdün uyruklu Moayad Hameidi olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırıya uğrayan Hameidi'nin hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

WFP İcra Direktörü McCain de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "WFP ekibimizin bir üyesinin acımasızca katledilmesini şiddetle kınıyorum. Moayad kendini insani yardıma adamış biriydi. Sudan, Suriye ve Irak'ta 18 yıl boyunca yorulmak bilmeden bir bağlılıkla WFP'ye hizmet etti. Sorumlular hesap vermeli. Yardım çalışanları asla hedef olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki silahlı saldırı

Yemen'in güneybatısında bulunan Taiz kentindeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Taiz'de bugün motosikletli silahlı bir kişi, bir WFP çalışanına Turbe ilçesinde bir lokantadan çıktığı sırada ateş açtı.

Saldırıda WFP görevlisi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı ancak yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Güvenlik güçleri, saldırganı yakalamak ve saldırının detaylarının ortaya çıkarılması için çalışma başlattı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.