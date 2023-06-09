BM Dünya Gıda Programı, Etiyopya'daki gıda yardım operasyonlarını askıya aldı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, gıdanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmamasının kabul edilemez olduğunu belirterek Etiyopya'daki gıda yardım operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu.

McCain, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çocuklar, hamileler, öğrenciler ve çiftçilere sağlanan yardımların devam edeceğini belirten McCain, gıda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını ortaya koyan soruşturmanın ardından sorumluların cezalandırılması için çaba sarf edeceğini bildiren Etiyopya hükümetine teşekkürlerini iletti.

McCain, Etiyopya'da yardım dağıtımını gözden geçirmek için BM ve insani yardım ortaklarının birlikte çalıştığını, WFP'nin bu konuyu çok ciddiye aldığını ifade etti.

Gıda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gerekli her türlü adımı atacaklarını aktaran McCain, "Etiyopya'daki gıda yardımı operasyonlarını geçici olarak askıya aldık." bilgisini paylaştı.

USAID de yardımları durdurmuştu

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmamasından ötürü Etiyopya'ya yapılan tüm gıda yardımlarının durdurulduğunu duyurmuştu.

USAID geçen ay milyonlarca insanın yardıma muhtaç olduğu Tigray'a gönderilen BM yardımlarının çalınıp pazarlarda satıldığına dair bir rapor yayımlamıştı.

İnsani Yardım ve Dayanıklılık Donör Grubu (HRDG), yardımların Etiyopya federal hükümeti yetkililerince çalındığını iddia etmişti.

Etiyopya'da 20 milyondan fazla insan acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.