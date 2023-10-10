BM Dünya Gıda Programı, Afganistan depreminin ardından yardım çalışmalarına başladı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), 6.3 büyüklüğündeki Afganistan depreminin ardından ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla bölgede bulunduğunu, gıda kolileri hazırladıklarını duyurdu.

Afganistan'ın batısındaki Herat ilinde 7 Ekim'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından, WFP hayatta kalan ve yaralı olan kişilere yardım ve gıda temin etmek amacıyla bölgede bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, ayrıca deprem sonrası 2 binden fazla ölü, 4 bin yaralı ve 1400 kişinin de yerinden edildiğini açıkladı.

ÜLKEYİ İKİ AY İÇİNDE VURAN İKİNCİ DEPREM

WFP, depremden etkilenen 70 bin kişiye gıda veya nakit yardımında bulunmaya hazırlandığını belirtti. WFP, ayrıca halihazırda 20 bin kişi için gıda kolileri hazırladığını ve her kolinin yedi kişilik bir aileyi bir ay doyurabilecek kapasitede olup, içerisinde buğday unu, bitkisel yağ, bakliyat ve tuz bulunduğunu ifade etti.

WFP Afganistan Ülke Direktör Yardımcısı Anamaria Salhuana, "Bu korkunç deprem, ülkeyi iki ay içinde vuran ikinci deprem ve 15 milyon insanın bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmediği, çok büyük insani ihtiyaçların olduğu bir dönemde geldi" dedi.