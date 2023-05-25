BM destekli etkinlikte Afrika Boynuzu'na 2,4 milyar dolarlık yardım toplandı

Birleşmiş Milletler destekli bir etkinlikte bağışçılar, Etiyopya, Kenya ve Somali'deki yaklaşık 32 milyon insana hayat kurtarıcı ve destekleyici yardım sağlamak üzere 2,4 milyar ABD doları bağış toplandığını duyurdu. İnsani yardım topluluğu, 2023 yılında bölgedeki kuraklık ve çatışmalardan etkilenen kişilere yönelik insani yardım ve koruma çalışmaları için 7 milyar dolara ihtiyaç duyuyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) destekli bir etkinlikte bağışçılar, Etiyopya, Kenya ve Somali'deki yaklaşık 32 milyon insana hayat kurtarıcı ve destekleyici yardım sağlamak üzere 2,4 milyar ABD doları bağış toplandığını duyurdu.

Çarşamba günü yapılan basın açıklamasında yerel toplulukların, insani yardım kuruluşlarının ve yetkililerin muazzam çabalarının yanı sıra bağışçıların da desteği sayesinde bölgedeki kıtlığın önüne geçildiği kaydedildi. Üst üste beş yağış mevsiminin az yağışlı geçmesi nedeniyle Etiyopya, Kenya ve Somali'de 30 milyondan fazla insana yardım ulaştırıldı.

Ancak acil durum henüz sona ermiş değil. Bölgede en vahim senaryoya geri dönülmemesi için acilen ek kaynaklara ihtiyaç duyuluyor.

İnsani yardım topluluğu, 2023 yılında bölgedeki kuraklık ve çatışmalardan etkilenen kişilere yönelik insani yardım ve koruma çalışmaları için 7 milyar dolara ihtiyaç duyuyor.

Çarşamba günü tahsis edilen 2,4 milyar dolarlık fon, insani yardım kuruluşlarının gıda, su, sağlık, beslenme ve koruma hizmetlerinden oluşan yardım hatlarını sürdürmelerini sağlayacak.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya, "Felaket boyutlarındaki krizden kurtulmak için kesintisiz özverimize ihtiyaç duyan Afrika Boynuzu halkına yönelik destek açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle halihazırda iklim değişikliğinin yükünü taşıyan insanların dayanma gücünü artırmak üzere yatırımların hızlandırılması için baskı yapmaya devam etmeliyiz" dedi.

Afrika Boynuzu, iklim açısından dünyadaki en ağır acil durumlardan birinin merkez üssü konumunda bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre Somali'de 2022 yılında yarısı 5 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğu düşünülen 43.000 kişinin büyük olasılıkla kuraklık nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Ayrıca ülkedeki milyonlarca kişinin hem kuraklık hem de çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş olduğu belirtiliyor.

Etkinlik, yağışların kuraklık etkilerini hafifletmeye başladığı, ancak yeni tehlike ve zorlukları da beraberinde getirdiği bir dönemde düzenlendi. Seller geniş çaplı hasara yol açarak en az 900.000 kişiyi etkiledi. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde, muhtemel El Nino afeti nedeniyle daha fazla sel bekleniyor. Bu durum potansiyel olarak daha fazla yerinden edilmeye, ölüme ve hastalığa yol açacak.

Yağmurların getirdiği rahatlamaya rağmen, tarihi kuraklığın atlatılması yıllar alacak. Basın açıklamasına göre sivil toplum kuruluşları, üye devletler ve uzmanlardan oluşan temsilciler, Afrika Boynuzu'ndaki insanlara ve altyapıya uzun vadeli yatırımdan, insanların geçimlerini sağlamaları ve iklim değişikliğine uyum göstermeleri için bulunacak alternatif yollara kadar çeşitli çözümleri gündeme aldı.