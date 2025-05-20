BM'den Uyarı: Gazze'de 14 Bin Bebek Tehlikede

BM'den Uyarı: Gazze'de 14 Bin Bebek Tehlikede
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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Şefi Tom Fletcher, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardım ablukasının kısmen hafifletildiğini ancak bu yardımların yetersiz olduğunu belirterek, zamanında ulaştırılmazsa 14 bin bebeğin 48 saat içinde hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Şefi Tom Fletcher, İsrail'in uluslararası baskıların ardından yardım ablukasını kısmen hafifletme kararı aldığı Gazze'ye yardımların zamanında ulaştırılmaması durumunda 14 bin bebeğin 48 saat içerisinde hayatını kaybedebileceğini söyledi.

Yaklaşan kıtlık nedeniyle oluşan uluslararası baskı üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Mayıs Pazar gecesi Gazze'de bir "açlık krizini" önlemek için 11 haftadır devam eden yıkıcı yardım ablukasını hafifleteceğini, ancak bunu asgari düzeyde yapacağını açıkladı.

Ancak Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Şefi Tom Fletcher, İngiltere merkezli BBC Radyo 4'te yayınlanan Today's programında, İsrail'in Gazze'ye girmesine izin verdiği yardım miktarının yetersizliğine dikkat çekti. Gazze'ye beş kamyon yardım gittiğini söyleyen Fletcher, "okyanusta bir damla" olarak nitelendirdiği bu miktarın halkın ihtiyaçları için tamamen yetersiz kaldığını belirtti.

Bebek maması ve gıda maddeleri içeren yardım kamyonlarının teknik olarak Gazze'de olduğunu, ancak sınırın hemen diğer tarafında oldukları için sivillere ulaşmadığını söyleyen Fletcher, yardımların zamanında ulaşmaması halinde 14 bin bebeğin 48 saat içinde ölebileceğini söyledi.

BM'nin bu rakama nasıl ulaştığı sorulduğunda ise Fletcher, "Sahada güçlü ekiplerimiz var ve elbette birçoğu öldürüldü. Hala sahada çok sayıda insanımız var, tıp merkezlerinde, okullarda... İhtiyaçları değerlendirmeye çalışıyorlar" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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