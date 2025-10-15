BM'den Gazze'deki Patlamamış Mühimmat Uyarısı

BİRLEŞMİŞ Milletler, Gazze'de evlerine dönmeye çalışan siviller ile yardım görevlilerinin, patlamamış mühimmatlar nedeniyle yüksek risk altında olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze ile ilgili açıklamada bulundu. Haq, BM Mayın Eylem Servisi (UNMAS) yetkililerinin, Gazze'deki patlamamış mühimmatların oluşturduğu ciddi tehdit konusunda uyarıda bulunduğunu kaydederek, "Ateşkesin ardından yüz binlerce yerinden edilmiş insan ve insani yardım çalışanı etkilenen bölgelerden geçerken, savaşın bu ölümcül kalıntılarıyla karşılaşma riski yüksek" dedi.

UNMAS ve ortaklarının, Gazze'deki insani yardımların kapsamını genişletmek amacıyla patlayıcı mühimmat risklerini azaltmak için çalıştığını vurgulayan Haq, UNMAS'ın, Ekim 2023'ten bu yana erişebildiği bölgelerde 550'den fazla patlayıcı mühimmat tespit ettiğini söyledi.