BM'de Konuşan Emine Erdoğan: 'Sıfır Atık Projesi Kapsamında Türkiye'de Geri Kazanılan Milyonlarca Atık ile 650 Milyon Ton Hammadde Tasarrufu Sağlandı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Uluslararası Sıfır Atık Günü” kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan özel oturumda konuştu. Erdoğan, “Bu atık yığınları sadece tabiatı kirletmekle kalmıyor, yeni sürüm bir sömürgecilik de üretiyor. İklim değişikliği kaynaklı kuraklık sebebiyle dünyanın farklı yerlerinde hâlâ binlerce çocuk ölüyorsa, bu gidişata dur demek için kaybedecek bir dakikamız bile yok demektir” dedi. Emine Erdoğan, 5 yıl önce Türkiye’de başlatılan projeye ilişkin ise, “Proje kapsamında geri kazanılan milyonlarca atık ile 650 milyon ton hammadde tasarrufu sağlanırken, 4 milyon ton sera gazı salınımı önlendi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan özel oturumda konuştu. Erdoğan, "Bu atık yığınları sadece tabiatı kirletmekle kalmıyor, yeni sürüm bir sömürgecilik de üretiyor. İklim değişikliği kaynaklı kuraklık sebebiyle dünyanın farklı yerlerinde hala binlerce çocuk ölüyorsa, bu gidişata dur demek için kaybedecek bir dakikamız bile yok demektir" dedi. Emine Erdoğan, 5 yıl önce Türkiye'de başlatılan projeye ilişkin ise, "Proje kapsamında geri kazanılan milyonlarca atık ile 650 milyon ton hammadde tasarrufu sağlanırken, 4 milyon ton sera gazı salınımı önlendi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün New York'ta BM Genel Kurulu'nda yapılan 30 Mart Sıfır Atık Günü özel oturumuna katıldı ve bir konuşma yaptı. Erdoğan şöyle konuştu:

"DOST ÜLKELERE ŞAHSIM VE TÜRK HALKI ADINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

" Türkiye'de başlattığımız Sıfır Atık Projesi'ni küresel bir harekete dönüştürme yolunda bu tarih inanıyorum ki ortak evimiz Dünya için çok önemli bir adım olacaktır. Başta sayın Genel Sekreter olmak üzere ve 105 ülkenin temsilcilerine işbirliklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Sözlerime başlarken, 6 Şubat sabahı ülkemizde meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. 11 ilimizi ve yaklaşık 15 milyon insanımızı etkileyen deprem sürecinde dünyanın dört bir köşesinden gelen dost yardımlar milletimiz için önemli teselli kaynağı olmuştur. Arama kurtarma ekipleri göndererek, insani yardım imkanlarını seferber eden, dua ve iyi dileklerini paylaşarak Türkiye'nin yanında olan dost ülkelere şahsım ve Türk halkı adına çok teşekkür ediyorum.

"KURAKLIK SEBEBİYLE BİNLERCE ÇOCUK ÖLÜYORSA, BU GİDİŞATA DUR DEMEK İÇİN KAYBEDECEK BİR DAKİKAMIZ BİLE YOKTUR"

Yeryüzünün dengesini korumakla mükellef insan, kendisini tabiatın karşısında konumlandırdı. Bahşedilen kaynakları hoyratça tüketmeye başladı. Sanayileşme insanoğlunu ihtiyacından kat be kat fazla tükettiği, tükettiklerini de düşüncesizce yeryüzüne terk ettiği bereketten yoksun bir bolluk sarmalına hapsetti. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, adeta 'Görmediğimiz çöp zararsızdır' düşüncesiyle atıklar en az gelişmiş ülkelere gönderiliyor. Bu atık yığınları sadece tabiatı kirletmekle kalmıyor, yeni sürüm bir sömürgecilik de üretiyor. İklim değişikliği kaynaklı kuraklık sebebiyle dünyanın farklı yerlerinde hala binlerce çocuk ölüyorsa, bu gidişata dur demek için kaybedecek bir dakikamız bile yok demektir. Milyonlarca insanın içme suyuna erişemediği bir dünyada tek bir sigaranın üretimi için 3,7 litre su kullanılması sorumlu her dünya vatandaşını derinden yaralıyor.

"PROJE KAPSAMINDA GERİ KAZANILAN MİLYONLARCA ATIK İLE 650 MİLYON TON HAMMADDE TASARRUFU SAĞLANDI"

İnsanlık olarak ya hep birlikte kazanacağımız ya da hep birlikte kaybedeceğimiz bu denklemde topyekün ve hemen bugün harekete geçmek mecburiyetindeyiz. Biz, bu düşüncelerle 5 sene önce Türkiye'de Sıfır Atık Projesi'ni başlattık. Kısa sürede tüm ülkeye, ardından tüm dünyaya yayılan çalışmalarımızla davranışlarımızdaki küçük değişikliklerle büyük dönüşümlerin başlatılabileceğini gösterdik. Proje kapsamında geri kazanılan milyonlarca atık ile 650 milyon ton hammadde tasarrufu sağlanırken, 4 milyon ton sera gazı salınımı önlendi. Şunu gururla ifade etmek istiyorum ki, Türkiye olarak küresel hiçbir meseleye kayıtsız kalmadığımız gibi çevre sorunlarında da çözümün bir parçası olma kararlılığımızı sürdürüyoruz.

BM kapsamında sıfır atık adına yapılan her girişimin son derece kıymetli olduğuna inanıyorum. Sayın Genel Sekreter Guterres ile imzaya açtığımız Küresel Taahhüt Belgesi, sıfır atık uygulamasının kurumsallaşması yolundaki uzun yürüyüşümüzün önemli bir ilk adımı olmuştur.

Gelecek nesiller bize tüm bunların hesabını sorarken verecek cevabımız olsun istiyorsak, hemen bugün değişimi başlatmalıyız. Buradan, 'Dünyayı ben mi kurtaracağım?' diyen herkese seslenmek sesleniyorum. Evet, siz; evet, biz dünyayı kurtaracağız."

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'ta meydana gelen 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından 24 Şubat'ta Türkiye'ye taziye ve dayanışma ziyaretinde bulunmuştu. BM Habitat İcra Direktörü Sharif, Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu yıl ilk kez düzenlenecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılması için özel davetini de iletmişti.

Türkiye'nin ana sunucusu ve 105 ülkenin ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararı 14 Aralık 2022 tarihinde BM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Genel Kurul'un söz konusu kararıyla 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi. ???????